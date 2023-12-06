В 2024 году Chery начнет продавать в России семь новых автомобилей

Компания Chery, китайский автопроизводитель, планирует представить семь новых моделей автомобилей на российском рынке в 2024 году. Из них пять будут гибридными, а две полностью электрическими.
Руководитель Chery Nev, Дмитрий Максимов, отметил, что новые модели будут охватывать самые массовые и востребованные сегменты, что может составить до 65% спроса на рынке. Он не раскрыл названия машин и точные сроки их выпуска, добавив, что также возможно представление 3-4 новых моделей с двигателями внутреннего сгорания, в зависимости от развития российского рынка.
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