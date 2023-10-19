Chery планирует начать продажи доступного электрокара eQ1 в России

По информации "Российской газеты", марка Chery планирует начать продажи своей модели eQ1 в России в следующем году. Этот электрокар будет самым доступным представителем марки на российском рынке. Отмечается, что Chery eQ1 не является модификацией бензиновой версии, а был изначально разработан как электрический автомобиль. Его габариты остались неизменными с момента дебюта в 2016 году. Автомобиль предназначен для четырех пассажиров.

Chery eQ1 будет доступен с двумя вариантами электромоторов: мощностью 41 лошадиных сил или 75 л.с. Дальность по одной зарядке будет варьироваться в зависимости от ёмкости батареи и составит 251, 301 или 408 километров, однако в реальных условиях эксплуатации она оценивается в 170-270 километров. В Китае Chery eQ1 оценивается в диапазоне от 65 до 94 тысяч юаней (от 863 000 до 1 249 000 рублей).

Кроме того, в 2024 году Chery планирует начать продажи электрического кроссовера eQ7 в России по цене от 130 до 170 тысяч юаней (от 1,72 до 2,25 миллионов рублей). Модель Chery New Energy eQ7 представляет собой кроссовер длиной 4675 мм, шириной 1910 мм, высотой 1660 мм, и с колесной базой 2830 мм. Автомобиль оснащен одним 211-сильным электромотором и батареей ёмкостью 67 кВт•ч, обеспечивающей автономность 512 километров по циклу CLTC.