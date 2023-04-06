Производство автомобилей Chery в России может начаться на заводе Volkswagen после его продажи. Передает РИА "Новости".

По информации российских СМИ, сделки по продаже российских активов компаний Hyundai и Volkswagen уже почти завершены и будут обсуждаться на ближайших заседаниях правительственной комиссии по иностранным инвестициям.