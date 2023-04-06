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  • Опубликована сегодня в 9:48

В России откроется производство китайских автомобилей Chery

Производство автомобилей Chery в России может начаться на заводе Volkswagen после его продажи. Передает РИА "Новости".

По информации российских СМИ, сделки по продаже российских активов компаний Hyundai и Volkswagen уже почти завершены и будут обсуждаться на ближайших заседаниях правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

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