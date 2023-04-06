Производство автомобилей Chery в России может начаться на заводе Volkswagen после его продажи. Передает РИА "Новости".
По информации российских СМИ, сделки по продаже российских активов компаний Hyundai и Volkswagen уже почти завершены и будут обсуждаться на ближайших заседаниях правительственной комиссии по иностранным инвестициям.
Американский и китайский авианосцы обозначились в Тайваньском проливе
Американский авианосец USS Nimitz находится в одном районе с китайским авианосцем "Шаньдун" примерно в 740 километрах к востоку от Тайваня, что создает напряженную обстановку вокруг остова.
В Венесуэле задержано до 51 человека по подозрению в коррупции
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