Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT по запросу немецкого издания Berliner Zeutung создал проект мирного договора для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Содержание документа состоит из пунктов о немедленном прекращении огня, отводе войск на первоначальные позиции, создании демилитаризованной зоны. Нейросеть еще попросили написать письма от лица канцлера ФРГ Олафа Шольца российскому и украинскому лидерам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с призывами к миру.

Напомним слова советника офиса украинского президента Андрея Ермака, который говорит, что власти в Киеве не будут прекращать огонь, так как Россия "воспользуется им для заморозки конфликта" и станет сильнее.