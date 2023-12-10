Пользователи заметили, что ChatGPT стал работать медленнее

Пользователи чат-бота ChatGPT заметили, что искусственный интеллект проявляет признаки "лени" и работает медленнее, особенно при запросах на написание программного кода. Разработчики из OpenAI подтвердили проблему, но не могут определить ее причины, отмечая, что последнее обновление модели произошло 11 ноября.
Они утверждают, что изменения в поведении чат-бота не связаны с их последними действиями. Создатели ChatGPT признали, что изменения затрагивают лишь некоторые запросы и работают над поиском решений. Пока эффективные методы не найдены, и устранение проблемы может занять время, сообщает Газета.Ру.
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