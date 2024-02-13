Если же США продолжит финансировать и помогать Украине, то это чревато обнищанием западной экономики и увеличением количества жертв со стороны украинцев. В интервью Такеру Карлсону Путин заявил, что не собирается нападать на страны НАТО, Польшу, Балтию и тд. Президент РФ прокомментировал, что западные политики и власти запугивают всех, выставляя Россию агрессором, чтобы отвлечь от реальных проблем. Что касается Украины, то Россия не может потерпеть поражение в конфликте с Украиной. Но Москва по-прежнему готова к диалогу.
Дональд Трамп пристыдил остальные страны НАТО
Трамп пригрозил 20 странам НАТО, чтобы те платили справедливую долю финансовых средств на помощь Украине.
Philips презентовала самый быстрый в мире повербанк
Philips представила новейший внешний аккумулятор Philips 140W Two-Way Fast Charging Power Bank, который является самым быстрым в мире. Устройство обладает мощностью 140 Вт и емкостью 27 000 мАч, с двумя портами Type-C и одним портом USB Type-A с напряжением 22,5 Вт.
В Москве открылся медицинский Форум будущих технологий
Выставка и форум в Москве открылся в Центре международной торговли. Участникам направил приветствие президент России.
Врач Неймарк выделяет тяжелые последствия детского ожирения и его влияние на взрослую жизнь
Врач-бариатрический хирург Александр Неймарк подчеркивает, что увеличение веса в раннем возрасте может иметь серьезные последствия на здоровье взрослых.