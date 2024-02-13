Если же США продолжит финансировать и помогать Украине, то это чревато обнищанием западной экономики и увеличением количества жертв со стороны украинцев. В интервью Такеру Карлсону Путин заявил, что не собирается нападать на страны НАТО, Польшу, Балтию и тд. Президент РФ прокомментировал, что западные политики и власти запугивают всех, выставляя Россию агрессором, чтобы отвлечь от реальных проблем. Что касается Украины, то Россия не может потерпеть поражение в конфликте с Украиной. Но Москва по-прежнему готова к диалогу.