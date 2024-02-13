Премьер-министра Эстонии Кая Каллас обьявили в России в розыск. Статья, по которой эстонского политика привлекают к ответственности, не уточняется.
Кая Каллас давно известна мировой и российской общественности в качестве человека, транслирующего ярую русофобию. Она неоднократно изъявляла желание возглавить НАТО с одной целью: вступить в конфронтацию с Москвой. Она говорила, что Россия представляет международную угрозу свободному цивилизованному западному миру.
Именно по инициативе Каллас сносили памятники героям Красной армии. Политик также заявляла о необходимости запретить белорусам и русским голосовать на местных выборах в Эстонии, а также лишить возможности россиянам получать визы.
Фирма беглого российского оппозиционера в Литве убыточна
Литовская фирма Digital Duck, которая ведёт сбор криптовалютных пожертвований в пользу оппозиции России, оказалась убыточной.
Президент Азербайджана утвержден Костинтуционным судом
Избрание нового президента Азербайджана совпало с провокациями на границе с Арменией, где находится Европейская гражданская миссия. Россия беспокоится.
Госдума готовится одобрить законопроект против треш-стримов
Законопроект о запрете треш-стримов (непристойные онлайн-трансляции в сети) рекомендован к принятию в Госдуме. Его инициировали депутат Артём Метелев и Екатерина Мизулина, директор Лиги безопасного интернета.
В Москве открылся медицинский Форум будущих технологий
Выставка и форум в Москве открылся в Центре международной торговли. Участникам направил приветствие президент России.