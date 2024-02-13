Премьер-министра Эстонии Кая Каллас обьявили в России в розыск. Статья, по которой эстонского политика привлекают к ответственности, не уточняется.

Кая Каллас давно известна мировой и российской общественности в качестве человека, транслирующего ярую русофобию. Она неоднократно изъявляла желание возглавить НАТО с одной целью: вступить в конфронтацию с Москвой. Она говорила, что Россия представляет международную угрозу свободному цивилизованному западному миру.

Именно по инициативе Каллас сносили памятники героям Красной армии. Политик также заявляла о необходимости запретить белорусам и русским голосовать на местных выборах в Эстонии, а также лишить возможности россиянам получать визы.