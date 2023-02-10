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  • Опубликована сегодня в 11:12

В России за сутки госпитализировали 1358 человек с COVID-19

За последние 24 часа в Росии госпитализировали 1358 человек с коронавирусом, выздоровело 7503 пациентов. В общей сложности выявлено 12 392 новых случаев заболевания и 37 летальных исхода.

Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ фундаментальной трансляционной медицины доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов прокомментировал ситуацию в стране, предположив о наступлении новой волны COVID-19.

Мир

Посол России Кулик: Москва готова к возобновлению диалога и сотрудничества с Сеулом

Политик придерживается оптимистического взгляда и надеется, что по мере "нормализации диалога между Москвой и Сеулом возобновится и активный делегационный обмен на различных уровнях"

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"Я просто не готов сделать это": Байден заявил, что не принял решения об участие в президентской гонке 2024 года

Ранее он говорил, что возраст его е беспокоит.

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Общество

В музее Нью-Йорка переименовали картину

В музее Нью-Йорка переименовали картину "Русская танцовщица" Эдгара Дега

Теперь полотно импрессиониста выставлено под названием "Танцовщица в украинском наряде"

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Константин Фурсов назначен врио гендиректора Политехнического музея

Ранее эту должность занимала Елена Проничева, которая с недавних пор стала генеральным директором Государственной Третьяковской галереи

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Новости