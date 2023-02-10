За последние 24 часа в Росии госпитализировали 1358 человек с коронавирусом, выздоровело 7503 пациентов. В общей сложности выявлено 12 392 новых случаев заболевания и 37 летальных исхода.
Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций ФИЦ фундаментальной трансляционной медицины доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов прокомментировал ситуацию в стране, предположив о наступлении новой волны COVID-19.
Посол России Кулик: Москва готова к возобновлению диалога и сотрудничества с Сеулом
Политик придерживается оптимистического взгляда и надеется, что по мере "нормализации диалога между Москвой и Сеулом возобновится и активный делегационный обмен на различных уровнях"
"Я просто не готов сделать это": Байден заявил, что не принял решения об участие в президентской гонке 2024 года
Ранее он говорил, что возраст его е беспокоит.
В музее Нью-Йорка переименовали картину "Русская танцовщица" Эдгара Дега
Теперь полотно импрессиониста выставлено под названием "Танцовщица в украинском наряде"
Константин Фурсов назначен врио гендиректора Политехнического музея
Ранее эту должность занимала Елена Проничева, которая с недавних пор стала генеральным директором Государственной Третьяковской галереи