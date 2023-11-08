Глава Роспотребнадзора Попова заявила о начале новой волны COVID-19

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в настоящее время в России продолжается вторая осенняя волна случаев заболевания коронавирусом, и всего за один месяц число заболевших удвоилось.
Во время заседания правительства в Совете Федерации Попова заявила, что за прошедшую неделю еженедельная регистрация обращений достигла 35 000-36 000, что в два раза больше, чем месяц назад. Она также отметила, что примерно 30% от общего числа случаев сосредоточены в трех регионах: Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
Попова подчеркнула, что нынешняя ситуация рассматривается как начало эпидемии и начало ее возрождения. Преобладающим штаммом среди заболевших по-прежнему является вариант омикрона.
Премьер Грузии заявил о планах продолжить курс на вступление в ЕС
Грузия продолжит свое стремление к полноправному членству в Европейском союзе (ЕС) после того, как Европейская комиссия рекомендовала предоставить стране статус кандидата в члены ЕС.
ЕС намерен "в ближайшие дни" представить 12-й пакет санкций против России
Европейская комиссия и внешнеполитическая служба ЕС намерены обнародовать 12-й пакет санкций против России в ближайшие дни, сообщил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.
Иранские медики выявили приправу, которая способствует снижению уровня холестерина
Иранские медики выявили приправу, которая способствует снижению уровня холестерина и помогает бороться с вшами, как сообщает доктор медицинских наук Дженнифер Молл в статье, опубликованной в журнале VeryWellHealth, исследуя результаты работ иранских ученых из Медицинского университета Исфахана, сообщает Красный Север.
Пугачёва записала три песни в Твери для личного пользования
Певица Алла Пугачева записала три песни для личного пользования по прибытии в Россию на тверской студии звукозаписи "Салам" 3 ноября.