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Глава Роспотребнадзора Попова заявила о начале новой волны COVID-19
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  • Опубликована сегодня в 16:20

Глава Роспотребнадзора Попова заявила о начале новой волны COVID-19

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в настоящее время в России продолжается вторая осенняя волна случаев заболевания коронавирусом, и всего за один месяц число заболевших удвоилось.

Во время заседания правительства в Совете Федерации Попова заявила, что за прошедшую неделю еженедельная регистрация обращений достигла 35 000-36 000, что в два раза больше, чем месяц назад. Она также отметила, что примерно 30% от общего числа случаев сосредоточены в трех регионах: Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Попова подчеркнула, что нынешняя ситуация рассматривается как начало эпидемии и начало ее возрождения. Преобладающим штаммом среди заболевших по-прежнему является вариант омикрона.

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