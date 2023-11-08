Глава Роспотребнадзора Попова заявила о начале новой волны COVID-19

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в настоящее время в России продолжается вторая осенняя волна случаев заболевания коронавирусом, и всего за один месяц число заболевших удвоилось.

Во время заседания правительства в Совете Федерации Попова заявила, что за прошедшую неделю еженедельная регистрация обращений достигла 35 000-36 000, что в два раза больше, чем месяц назад. Она также отметила, что примерно 30% от общего числа случаев сосредоточены в трех регионах: Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

Попова подчеркнула, что нынешняя ситуация рассматривается как начало эпидемии и начало ее возрождения. Преобладающим штаммом среди заболевших по-прежнему является вариант омикрона.