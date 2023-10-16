Шведские футболисты прекратили матч после убийства болельщиков

Футболисты национальной команды Швеции отказались продолжать матч против сборной Бельгии после перерыва в рамках восьмого тура квалификации на Чемпионат Европы 2024 года, сообщили в эфире LN24.

"Игроки сборной Швеции узнали о произошедшей трагедии во время перерыва и не смогли выйти на поле", — гласит заявление канала.

Первый тайм завершился вничью 1:1. На 15-й минуте шведский футболист Виктор Дьекереш забил гол, а на 32-й минуте Ромелу Лукаку с пенальти вернул равенство в счете.

Согласно информации издания Sudinfo, 16 октября после 20:00 по московскому времени в Брюсселе произошел нападение неизвестного на шведских болельщиков. В результате этого инцидента по меньшей мере два человека погибли, а несколько были ранены.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя быть бдительными после нападения неизвестного на футбольных болельщиков в центре города. Злоумышленник успел скрыться, и его в настоящее время разыскивают. Кризисный центр также рекомендовал жителям столицы не выходить на улицу без необходимости.