Шведские футболисты прекратили матч после убийства болельщиков

Футболисты национальной команды Швеции отказались продолжать матч против сборной Бельгии после перерыва в рамках восьмого тура квалификации на Чемпионат Европы 2024 года, сообщили в эфире LN24.
"Игроки сборной Швеции узнали о произошедшей трагедии во время перерыва и не смогли выйти на поле", — гласит заявление канала.
Первый тайм завершился вничью 1:1. На 15-й минуте шведский футболист Виктор Дьекереш забил гол, а на 32-й минуте Ромелу Лукаку с пенальти вернул равенство в счете.
Согласно информации издания Sudinfo, 16 октября после 20:00 по московскому времени в Брюсселе произошел нападение неизвестного на шведских болельщиков. В результате этого инцидента по меньшей мере два человека погибли, а несколько были ранены.
Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал жителей Брюсселя быть бдительными после нападения неизвестного на футбольных болельщиков в центре города. Злоумышленник успел скрыться, и его в настоящее время разыскивают. Кризисный центр также рекомендовал жителям столицы не выходить на улицу без необходимости.
Трамп считает, что Байден лишь читает тексты, написанные другими
Донaльд Трамп заявил, что текущий президент Джо Байден ограничивается чтением заранее подготовленных текстов.
Палестинские власти призывают ХАМАС об освобождении заложников
Палестинские власти призвали ХАМАС освободить заложников.
Ученые рассказали о последствиях хронического недосыпания для организма
Исследователи из Колумбийского университета пришли к выводу, что хронический дефицит сна может вызвать воспаление сосудов.
Япония призывает Россию пересмотреть решение об импорте морепродуктов
МИД Японии призывает Россию отменить ограничения на импорт японских морепродуктов и рыбы.