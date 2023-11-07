Подверженный деменции Брюс Уиллис больше не узнает бывшую супругу Деми Мур

Актриса Деми Мур была потрясена тем фактом, что ее бывший муж Брюс Уиллис перестал ее узнавать. Об этом сообщает Closer.

"Деми поддерживала связь и с детьми, и с семьей Брюса. Но она даже не подозревала, насколько ухудшилось его состояние", — рассказал анонимный источник.

Звезда "Солдата Джейн" навестила своего бывшего мужа, когда он отдыхал в Италии. По данным источников, Уиллис больше не воспринимает Мур как свою бывшую жену, с которой он прожил 13 лет, и не помнит, что она является матерью троих его дочерей — Румер Уиллис, Талулы Бэль Уиллис и Скаут ЛаРу Уиллис.

В конце сентября нынешняя жена звезды "Крепкого орешка", Эмма Хеминг, заявила о том, что деменция Брюса продолжает прогрессировать. Она рассказала, что 68-летний актер страдает от лобно-височной деменции, что приводит к постепенной утрате его когнитивных способностей, и это случилось в феврале 2023 года. Состояние актера, по словам супруги, стало крайне тяжелым.

Позже режиссер и друг Брюса Уиллиса, Глен Гордон Кэрон, признался, что актеру требуется три минуты, чтобы узнать, кто находится перед ним.