Британия не будет направлять военные корабли для обеспечения вывоза украинского зерна

Великобритания не собирается направлять свои военные корабли в Черное море для обеспечения вывоза украинского зерна. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс. Слова министра приводит журналист газеты The Guardian Дэн Сабба в социальной сети X (ранее Twitter*), сообщает ТАСС.
Шэппс подчеркнул, что он "не ожидает направления каких-либо кораблей королевских ВМС в Черное море с целью разблокирования экспорта украинского зерна". Ранее в интервью газете The Sunday Telegraph глава британского Министерства обороны не исключил возможности того, что в будущем военные корабли Великобритании могут быть задействованы для поддержки морского вывоза украинского зерна.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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