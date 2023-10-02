Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.09.2023 : 97,4147
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.09.2023 : 103,1631
Британия не будет направлять военные корабли для обеспечения вывоза украинского зерна
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 15:14

Британия не будет направлять военные корабли для обеспечения вывоза украинского зерна

Великобритания не собирается направлять свои военные корабли в Черное море для обеспечения вывоза украинского зерна. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс. Слова министра приводит журналист газеты The Guardian Дэн Сабба в социальной сети X (ранее Twitter*), сообщает ТАСС.

Шэппс подчеркнул, что он "не ожидает направления каких-либо кораблей королевских ВМС в Черное море с целью разблокирования экспорта украинского зерна". Ранее в интервью газете The Sunday Telegraph глава британского Министерства обороны не исключил возможности того, что в будущем военные корабли Великобритании могут быть задействованы для поддержки морского вывоза украинского зерна.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года

Мир

Захарова шуткой прокомментировала слова главы МИД Германии про Евросоюз

Захарова шуткой прокомментировала слова главы МИД Германии про Евросоюз

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала шутливый комментарий по поводу заявления главы МИД Германии Анналены Бербок относительно будущего Украины в Европейском Союзе.

Читать полностью
Politico: США хотят, чтобы армия Украины приняла стандарты НАТО

Politico: США хотят, чтобы армия Украины приняла стандарты НАТО

Администрация президента США Джо Байдена хочет, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли стандарты НАТО, несмотря на то, что сам альянс пока не готов принять Украину в свои ряды.

Читать полностью

Общество

Замглавы МИД РФ и посол Египта обсудили ситуацию вокруг Украины

Замглавы МИД РФ и посол Египта обсудили ситуацию вокруг Украины

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин и посол Египта в РФ Назих Нагари обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и положение дел на Южном Кавказе.

Читать полностью
Цены на бензин на бирже снизились на 2-3,5%

Цены на бензин на бирже снизились на 2-3,5%

Согласно данн﻿ым Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), биржевая стоимость летнего дизельного топлива и бензина в европейской части России сегодня продолжила снижение.

Читать полностью

Новости