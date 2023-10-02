Британия не будет направлять военные корабли для обеспечения вывоза украинского зерна

Великобритания не собирается направлять свои военные корабли в Черное море для обеспечения вывоза украинского зерна. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс. Слова министра приводит журналист газеты The Guardian Дэн Сабба в социальной сети X (ранее Twitter*), сообщает ТАСС.

Шэппс подчеркнул, что он "не ожидает направления каких-либо кораблей королевских ВМС в Черное море с целью разблокирования экспорта украинского зерна". Ранее в интервью газете The Sunday Telegraph глава британского Министерства обороны не исключил возможности того, что в будущем военные корабли Великобритании могут быть задействованы для поддержки морского вывоза украинского зерна.

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