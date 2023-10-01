В Британии считают, что прекращение поставок оружия Украине не приведет к концу конфликта

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что прекращение поставок западного оружия не приведет к завершению конфликта на Украине, сообщает ТАСС.
"Сейчас я более чем когда-либо уверен в том, что они не прекратят воевать, пока не вернут свою страну. Все эти голоса, говорящие о том, что, если бы Великобритания или Запад прекратили вооружать Украину, то война была бы окончена, чепуху. Эта война закончится, когда Россия уйдет, не раньше. Украинцы будут придерживаться. А мы обещали им, что будем с ними, пока они не вернут свою страну". — заявил он на мероприятии исследовательского центра Onward в Манчестере.
Отвечая на вопрос о том, призывает ли Великобритания украинские власти отказаться от притязаний на Крым, Клеверли отметил, что не считает правильным давать Киеву советы относительно территориальных границ страны.
"Наша позиция определяется позицией Украины. Не думаю, что у нас есть право начинать диктовать другим странам, от какой части своей территории им следует отказаться", — подчеркнул он.
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