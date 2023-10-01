В Британии считают, что прекращение поставок оружия Украине не приведет к концу конфликта

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что прекращение поставок западного оружия не приведет к завершению конфликта на Украине, сообщает ТАСС.

"Сейчас я более чем когда-либо уверен в том, что они не прекратят воевать, пока не вернут свою страну. Все эти голоса, говорящие о том, что, если бы Великобритания или Запад прекратили вооружать Украину, то война была бы окончена, чепуху. Эта война закончится, когда Россия уйдет, не раньше. Украинцы будут придерживаться. А мы обещали им, что будем с ними, пока они не вернут свою страну". — заявил он на мероприятии исследовательского центра Onward в Манчестере.