Президент Бразилии заявил, что НАТО не должна находиться у границ России. С таким заявление выступил президент Бразилии Луис да Силва, передает ТАСС.

По его словам, этот вопрос мог бы стать одним из положений мирных переговоров по ситуации на Украине.

Он также отметил, что на уступки должны пойти все стороны противостояния на Украине. По его словам, "Крым, возможно, даже обсуждать не стоит", но вопрос с другими территориями "следует переосмыслить".