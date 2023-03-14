В ближайшее время приграничные территории Брянска снабдят огневыми средствами вооружения и боевыми силами. Такая информация стала известна от губернатор Брянской области Александра Богомаза, который также добавил, что все меры усиления границ будут выполнены в максимально сжатые сроки.
Ранее Богомаз вместе с главнокомандующим сухопутными войсками, генералом армии Олегом Салюковым посетил территории, которые в скором времени получат более сильную систему безопасности.
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