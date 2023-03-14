Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.03.2023 : 75,1927
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.03.2023 : 80,5192
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 23:46

Богомаз: приграничные территории Брянской области усилят

В ближайшее время приграничные территории Брянска снабдят огневыми средствами вооружения и боевыми силами. Такая информация стала известна от губернатор Брянской области Александра Богомаза, который также добавил, что все меры усиления границ будут выполнены в максимально сжатые сроки.

Ранее Богомаз вместе с главнокомандующим сухопутными войсками, генералом армии Олегом Салюковым посетил территории, которые в скором времени получат более сильную систему безопасности.

Мир

Посольство РФ: отношения России и Венесуэлы обладают серьезным потенциалом

Они развиваются в разных сферах, начиная с нефтепромышленности и заканчивая гуманитарными возможностями

Читать полностью

Небензя: активная русофобия мешает нормализировать отношения с Украиной

Москва хочет видеть соблюдение со стороны украинских соседей "элементарных прав и свобод"

Читать полностью

Общество

В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

Читать полностью

Пассажиры теперь могут потребовать компенсацию морального вреда от перевозчика за опоздавший или не приехавший автобус

Прецедентом стало дело жителя Наро-Фоминска, который чуть не опоздал на поезд из-за задержки автобуса.

Читать полностью

Новости