В ближайшее время приграничные территории Брянска снабдят огневыми средствами вооружения и боевыми силами. Такая информация стала известна от губернатор Брянской области Александра Богомаза, который также добавил, что все меры усиления границ будут выполнены в максимально сжатые сроки.

Ранее Богомаз вместе с главнокомандующим сухопутными войсками, генералом армии Олегом Салюковым посетил территории, которые в скором времени получат более сильную систему безопасности.