Bloomberg: Boeing ускоряет поставку комплектов для высокоточных боеприпасов в Израиль

Корпорация Boeing из США ускоряет поставку до 1,8 тыс. комплектов для модификации неуправляемых авиабомб в высокоточные боеприпасы в Израиль.

Эта мера была принята после атаки боевиков ХАМАС на Израиль. Поставки являются частью контракта на $735 млн, заключенного в 2021 году.

Boeing также ускорил отправку 1 тыс. 250-фунтовых авиабомб малого диаметра, которые были закуплены ВВС Израиля в 2021 году.