Bloomberg: Boeing ускоряет поставку комплектов для высокоточных боеприпасов в Израиль

Корпорация Boeing из США ускоряет поставку до 1,8 тыс. комплектов для модификации неуправляемых авиабомб в высокоточные боеприпасы в Израиль.
Эта мера была принята после атаки боевиков ХАМАС на Израиль. Поставки являются частью контракта на $735 млн, заключенного в 2021 году.
Boeing также ускорил отправку 1 тыс. 250-фунтовых авиабомб малого диаметра, которые были закуплены ВВС Израиля в 2021 году.
Финляндия запретила сделки на покупку недвижимости гражданам России из-за национальной безопасности
Министерство обороны Финляндии приняло решение запретить три сделки на приобретение недвижимости гражданами России и связанной с Россией компанией.
И.о. министра Испании обвинила страну и Евросоюз в подчиненности США во внешней политике
Ранее Израильское посольство в Мадриде выразило свое недовольство позицией некоторых членов испанского правительства.
В России предложили создать цифровые паспорта для одежды
Российский экологический оператор (РЭО) предлагает внедрить цифровые паспорта для одежды.
В Москве арестован Виталий Тоакэ за возглавление преступной иерархии
Мещанский суд Москвы отправил под стражу Виталия Тоакэ, известного как Виталий Раменский, обвиняемого в возглавлении иерархии преступного мира.