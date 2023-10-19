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Bloomberg: Boeing ускоряет поставку комплектов для высокоточных боеприпасов в Израиль
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  • Опубликована сегодня в 13:17

Bloomberg: Boeing ускоряет поставку комплектов для высокоточных боеприпасов в Израиль

Корпорация Boeing из США ускоряет поставку до 1,8 тыс. комплектов для модификации неуправляемых авиабомб в высокоточные боеприпасы в Израиль.

Эта мера была принята после атаки боевиков ХАМАС на Израиль. Поставки являются частью контракта на $735 млн, заключенного в 2021 году.

Boeing также ускорил отправку 1 тыс. 250-фунтовых авиабомб малого диаметра, которые были закуплены ВВС Израиля в 2021 году.

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