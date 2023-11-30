У Bluetooth нашли уязвимости, которые позволяют перехватывать данные

Ученые EURECOM выявили уязвимости Bluetooth, названные BLUFFS, позволяющие злоумышленникам взламывать данные. Эти уязвимости связаны с получением ключей сеанса и расшифровкой данных, а не с оборудованием или программным обеспечением.

Атаки могут охватить миллиарды устройств, включая смартфоны и ноутбуки. BLUFFS нарушают конфиденциальность соединений, ставя под угрозу прошлые и будущие подключения устройств.

Уязвимости в стандарте Bluetooth от версии 4.2 до 5.4, обнаруженные учеными, затрагивают фундаментальные аспекты протокола. Эксплойты включают сценарии выдачи злоумышленником себя за другое устройство и MitM-атаку. Bluetooth SIG призывает производителей усилить защиту и использовать настройки повышенной надежности, сообщает 3dnews.Ru.