Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.12.2023 : 88,5819
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.12.2023 : 96,8827
У Bluetooth нашли уязвимости, которые позволяют перехватывать данные
  1. Главная
  2. Общество
  • NewsInfo
  • Опубликована вчера в 22:45

У Bluetooth нашли уязвимости, которые позволяют перехватывать данные

Ученые EURECOM выявили уязвимости Bluetooth, названные BLUFFS, позволяющие злоумышленникам взламывать данные. Эти уязвимости связаны с получением ключей сеанса и расшифровкой данных, а не с оборудованием или программным обеспечением.

Атаки могут охватить миллиарды устройств, включая смартфоны и ноутбуки. BLUFFS нарушают конфиденциальность соединений, ставя под угрозу прошлые и будущие подключения устройств.

Уязвимости в стандарте Bluetooth от версии 4.2 до 5.4, обнаруженные учеными, затрагивают фундаментальные аспекты протокола. Эксплойты включают сценарии выдачи злоумышленником себя за другое устройство и MitM-атаку. Bluetooth SIG призывает производителей усилить защиту и использовать настройки повышенной надежности, сообщает 3dnews.Ru.

Мир

Дипломаты США на Ближнем Востоке предупреждают об ущербе для репутации страны в связи с позицией по конфликту

Дипломаты США на Ближнем Востоке предупреждают об ущербе для репутации страны в связи с позицией по конфликту

Сотрудники внешнеполитического ведомства выражают обеспокоенность "серьезным вредом".

Читать полностью
Израиль обещает продолжить войну в секторе Газа до окончательной победы над ХАМАС

Израиль обещает продолжить войну в секторе Газа до окончательной победы над ХАМАС

Галант выразил благодарность США.

Читать полностью

Общество

Финальные испытания проводятся над первой в России технологией регенерации хряща

Финальные испытания проводятся над первой в России технологией регенерации хряща

Первая в России технология регенерации хрящевой ткани для лечения остеоартрозов проходит последние испытания и готова к широкому применению, заявил замгендиректора АО "Генериум" Дмитрий Кудлай.

Читать полностью
Названа самая вкусная еда для человека

Названа самая вкусная еда для человека

Самой вкусной для людей признана еда с равным содержанием жиров и углеводов, следует из исследования университета Бристоля. Ученые опровергли предположение, что высокая калорийность делает пищу более желанной.

Читать полностью

Новости