Мосгорсуд отклонил жалобу адвоката Блиновской

Московский городской суд отклонил жалобу адвоката Елены Блиновской.

В жалобе адвокат блогера попросила судебную инстанцию отказать в мере пресечения, а именно заменить нахождение под стражей на домашний арест. Блогеру-психологу придётся находиться в камере СИЗО минимум до 26 апреля.

Мера пресечения ужесточились по причине того, что сама Блиновская нарушила домашний арест. Устроила вечеринку в честь Нового года, где напрямую контактировала со свидетелем по своему делу.

Напоминаем, что Блиновская осуждена за неуплату налогов и неправомерный оборот платежей. Ее долг за неуплату налогов насчитывает 918 миллионов рублей.