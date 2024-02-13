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Мосгорсуд отклонил жалобу адвоката Блиновской
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  • Опубликована сегодня в 17:59

Мосгорсуд отклонил жалобу адвоката Блиновской

Московский городской суд отклонил жалобу адвоката Елены Блиновской.

В жалобе адвокат блогера попросила судебную инстанцию отказать в мере пресечения, а именно заменить нахождение под стражей на домашний арест. Блогеру-психологу придётся находиться в камере СИЗО минимум до 26 апреля.

Мера пресечения ужесточились по причине того, что сама Блиновская нарушила домашний арест. Устроила вечеринку в честь Нового года, где напрямую контактировала со свидетелем по своему делу.

Напоминаем, что Блиновская осуждена за неуплату налогов и неправомерный оборот платежей. Ее долг за неуплату налогов насчитывает 918 миллионов рублей.

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