Республиканец Комер: у Байдена оказались «отмытые» из Китая 40 тысяч долларов

Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США раскрыл информацию о проверке, связанной с президентом Джо Байденом, в которой якобы фигурируют средства сомнительного происхождения из Китая. С таким заявлением выступил республиканец Джеймс Комер, сообщает РИА Новости.

"Сумма в размере 40 000 долларов, предположительно незаконно полученная из Китая, была переведена на личный банковский счет Джо Байдена в виде чека", — заявил Комер.

По словам Комера, этот чек был выдан 3 сентября 2017 года Сарой Байден Джо Байдену. Белый дом пока не предоставил подтверждения подлинности чека.

Ранее члены комитета по надзору Палаты представителей США утверждали, что они наткнулись на чек на 200 000 долларов, принадлежащий президенту Джо Байдену, выданный его братом Джеймсом. По словам Джеймса Байдена, он получил эти средства от американской медицинской компании Americore в обмен на содействие инвестициям с Ближнего Востока.