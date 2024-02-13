Стали известны результаты по биатлону Всероссийской Зимней Спартакиады 2024 года.

Наталья Шевченко вышла победителем индивидуальной гонки на Всероссийской Зимней Спартакиаде по биатлону, Златоуст, Челябинская область. На 15-метровой дистанции спортсменка показала время 44 минуты, 18 секунд.Второе место досталось Анастасия Шевченко. Третье место заняла Анастасия Сливко.

Остальные участиники показали не менее впечатляющий результат, но, к сожалению, не смогли обойти троицу по времени.

Окончание Спартакиады запланировано на 18 февраля.