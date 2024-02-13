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Наталья Шевченко стала первой по биатлону в рамках Всероссийской Спартакиады 2024 года
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  • Опубликована сегодня в 15:32

Наталья Шевченко стала первой по биатлону в рамках Всероссийской Спартакиады 2024 года

Стали известны результаты по биатлону Всероссийской Зимней Спартакиады 2024 года.

Наталья Шевченко вышла победителем индивидуальной гонки на Всероссийской Зимней Спартакиаде по биатлону, Златоуст, Челябинская область. На 15-метровой дистанции спортсменка показала время 44 минуты, 18 секунд.Второе место досталось Анастасия Шевченко. Третье место заняла Анастасия Сливко.

Остальные участиники показали не менее впечатляющий результат, но, к сожалению, не смогли обойти троицу по времени.

Окончание Спартакиады запланировано на 18 февраля.

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