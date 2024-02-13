Стали известны результаты по биатлону Всероссийской Зимней Спартакиады 2024 года.
Наталья Шевченко вышла победителем индивидуальной гонки на Всероссийской Зимней Спартакиаде по биатлону, Златоуст, Челябинская область. На 15-метровой дистанции спортсменка показала время 44 минуты, 18 секунд.Второе место досталось Анастасия Шевченко. Третье место заняла Анастасия Сливко.
Остальные участиники показали не менее впечатляющий результат, но, к сожалению, не смогли обойти троицу по времени.
Окончание Спартакиады запланировано на 18 февраля.
Ирану удалось запустить баллистическую ракету
В Иране провели испытания по запуску баллистической ракеты. Её запустили воздушно-космические и военно-морские силы КСИР (Корпус стражей исламской революции). Действия происходили на военном корабле.
Полтысячи тракторов заблокировали порт Антверпена
Фермеры требуют конкретных действий от правительства, ссылаясь на то, что все переговоры с ним пока ни к чему конкретному не привели.
Костюм для детей с ДЦП, разработанный специалистами из Новосибирска, будет запущен в эксплуатацию
Специалисты из Новосибирска разработали и запатентовали костюм для детей с ДЦП.
Владимир Путин рассказал об уникальных инновациях в медицине РФ
Президент РФ Владимир Путин заявил о своей поддержке уникальным инновациям в отечественной медицине и выразил готовность к сотрудничеству с зарубежными партнерами в этой области.