Американская исполнительница Бейонсе получила 32 статуэтку Grammy и побила рекорд по числу полученных в истории этих наград.
Альбом "Renaissance" стал лучшим в категории электронный и танцевальный и принес исполнительнице 32-ю статуэтку Grammy в своей коллекции. В рамках нынешней церемонии Бейонсе была заявлена в девяти номинациях, в том числе в одних из ключевых — "Альбом года" и "Запись года".
Ранее рекордсменом являлся венгерский и британский дирижер Георг Шолти с 31 наградой.
Под Херсоном уничтожили гаубицу, наносившую удары по городу Голая Пристань
Потери ВСУ составили четыре человека погибшими, еще трое получили ранения.
Минобороны России: Авиабаза Хмеймим не пострадала в результате землетрясения в Сирии
Дежурные силы несут службу в штатном режиме.
"Это возмутительно" - аналитик о решении Бельского запретить символику СВО
Публицист, аналитик, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот считает возмутительной историю с запретом Z-символики в петербургском Заксобрании спикером парламента Александром Бельским.
Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса
Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.