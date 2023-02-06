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  • Опубликована сегодня в 8:11
  • Изменена сегодня в 11:00

Бейонсе покорила Grammy в 32 раз и поставила новый рекорд

Американская исполнительница Бейонсе получила 32 статуэтку Grammy и побила рекорд по числу полученных в истории этих наград.

Альбом "Renaissance" стал лучшим в категории электронный и танцевальный и принес исполнительнице 32-ю статуэтку Grammy в своей коллекции. В рамках нынешней церемонии Бейонсе была заявлена в девяти номинациях, в том числе в одних из ключевых — "Альбом года" и "Запись года".

Ранее рекордсменом являлся венгерский и британский дирижер Георг Шолти с 31 наградой.

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