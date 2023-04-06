Берлускони страдает серьезным заболеванием крови

Лидер партии "Вперед, Италия" и бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, который был госпитализирован в Милане в среду и находится в отделении интенсивной терапии, страдает серьезным заболеванием крови, сообщает газета Corriere della Sera.

Издание отмечает, что именно это заболевание стало причиной его предыдущей госпитализации с 27 по 30 марта, которая также была не только плановым обследованием, но и необходимым лечением.

Боли и пневмония, которые теперь мучают Берлускони, на самом деле являются осложнениями, которые могут возникнуть в ослабленном организме, отмечает издание. В среду местные СМИ сообщили, что 86-летний политик был госпитализирован в больницу San Raffaele из-за проблем со своей сердечно-сосудистой системой, вызванных рецидивом пневмонии и затрудненным дыханием.