Берлускони страдает серьезным заболеванием крови

Лидер партии "Вперед, Италия" и бывший премьер-министр Сильвио Берлускони, который был госпитализирован в Милане в среду и находится в отделении интенсивной терапии, страдает серьезным заболеванием крови, сообщает газета Corriere della Sera.
Издание отмечает, что именно это заболевание стало причиной его предыдущей госпитализации с 27 по 30 марта, которая также была не только плановым обследованием, но и необходимым лечением.
Боли и пневмония, которые теперь мучают Берлускони, на самом деле являются осложнениями, которые могут возникнуть в ослабленном организме, отмечает издание. В среду местные СМИ сообщили, что 86-летний политик был госпитализирован в больницу San Raffaele из-за проблем со своей сердечно-сосудистой системой, вызванных рецидивом пневмонии и затрудненным дыханием.
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