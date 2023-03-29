МИД РФ предостерег Белоруссию о диверсиях СБУ

Россия не исключает, что киевские власти могут организовать провокацию в Белоруссии с целью свержения президента Лукашенко. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По словам дипломата, белорусские силовые ведомства и спецслужбы должны учитывать подобные риски и давать отпор как точечным провокациям, так и полномасштабному вторжению противника.

Галузин также отметил, что размещение в Белоруссии Региональной группировки войск — мощный сдерживающий фактор для украинских подразделений, вынужденных сохранять значительные резервы на этом направлении, вместо того чтобы перебросить их на юго-восток.

Союзное государство России и Белоруссии, также известное как Россия-Беларусь, было создано в 1999 году с целью укрепления экономических, политических и военных связей между двумя странами. В союз входят две страны, которые сохраняют свою суверенитет и независимость.

В рамках Союзного государства были созданы общие институты управления, в том числе Совет министров, Парламентарная ассамблея, Судебный совет и другие. Были также установлены общие правила торговли и экономической деятельности, в том числе общий рынок труда.