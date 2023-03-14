Находящихся за рубежом участников незаконных бандформирований могут задействовать для дестабилизации обстановки в Белоруссии. Об этом заявили в республиканском МВД.
Как отмечается в тексте сообщения, находящиеся за рубежом участники экстремистских и террористических организаций, таких как Полк Калиновского и прочих, вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Беларуси.
По мнению белорусских силовиков, также в сложившейся ситуации могут быть задействованы иностранные наемники и лица, прошедшие обучение в лагерях подготовки на Западе, — отметил представитель белорусского МВД, передает РИА "Новости".
МВД Белоруссии: обученные на Западе боевики могут быть использованы для дестабилизации обстановки в стране
Также их вербуют для участия в конфликте на Украине
Сербский министр призвал правительство поддержать антироссийские санкции
Министр экономики Сербии Раде Баста не хочет, чтобы его страна "заплатила большую цены" за отказ присоединиться к пакету антироссийских мер.
Пассажиры теперь могут потребовать компенсацию морального вреда от перевозчика за опоздавший или не приехавший автобус
Прецедентом стало дело жителя Наро-Фоминска, который чуть не опоздал на поезд из-за задержки автобуса.
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий