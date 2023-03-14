Находящихся за рубежом участников незаконных бандформирований могут задействовать для дестабилизации обстановки в Белоруссии. Об этом заявили в республиканском МВД.

Как отмечается в тексте сообщения, находящиеся за рубежом участники экстремистских и террористических организаций, таких как Полк Калиновского и прочих, вынашивают планы по дестабилизации обстановки в Беларуси.

По мнению белорусских силовиков, также в сложившейся ситуации могут быть задействованы иностранные наемники и лица, прошедшие обучение в лагерях подготовки на Западе, — отметил представитель белорусского МВД, передает РИА "Новости".