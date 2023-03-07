Диверсант СБУ, которого ранее обвиняли в теракте против российских самолетов в Энгельсе, не несет за это никакой ответственности: вместо него ЧП совершили "подготовленные на территории Украины группы". Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, добавив, что терористы использовали самые высокие технологии.
Ранее, в декабре 2022 года, МО России заявило о покушении киевского режима на российские самолёты дальней авиации, где ВСУ также нанесли удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево и Энгельс.
Алаудинов: ВС РФ взяли в плен многих украинских военных в Артемовске
Командир спецназа "Ахмат" также сообщил, что ВСУ находятся "не в лучшем состоянии"
«Нафтогаз Украины» получил в качестве помощи 120 генераторов от 11 стран
Такое приспособление понадобилось для "непрерывной добычи голубого топлива"
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать