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  • Опубликована сегодня в 14:02

Теракт в Энгельсе совершили подготовленные на Украине группы

Диверсант СБУ, которого ранее обвиняли в теракте против российских самолетов в Энгельсе, не несет за это никакой ответственности: вместо него ЧП совершили "подготовленные на территории Украины группы". Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, добавив, что терористы использовали самые высокие технологии.

Ранее, в декабре 2022 года, МО России заявило о покушении киевского режима на российские самолёты дальней авиации, где ВСУ также нанесли удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево и Энгельс.

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