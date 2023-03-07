Диверсант СБУ, которого ранее обвиняли в теракте против российских самолетов в Энгельсе, не несет за это никакой ответственности: вместо него ЧП совершили "подготовленные на территории Украины группы". Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, добавив, что терористы использовали самые высокие технологии.

Ранее, в декабре 2022 года, МО России заявило о покушении киевского режима на российские самолёты дальней авиации, где ВСУ также нанесли удары реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам Дягилево и Энгельс.