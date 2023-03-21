Госпогранкомитет Белоруссии сообщает об излишней загруженности на границе: на данный момент въезда в Евросоюз ожидает более 1 тысячи грузовиков.

Больше всего машин проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи).

Напомним, ранее стало известно, что количество грузовых автомобилей, ожидающих в пунктах пропуска въезда из Белоруссии на территорию ЕС, за выходные увеличилось на четверть.