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  • Опубликована сегодня в 12:53

Более тысячи грузовиков из Белоруссии ожидает въезд в ЕС н

Госпогранкомитет Белоруссии сообщает об излишней загруженности на границе: на данный момент въезда в Евросоюз ожидает более 1 тысячи грузовиков.

Больше всего машин проходит через польский пункт пропуска Кукурыки (Козловичи).

Напомним, ранее стало известно, что количество грузовых автомобилей, ожидающих в пунктах пропуска въезда из Белоруссии на территорию ЕС, за выходные увеличилось на четверть.

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