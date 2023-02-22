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  • Опубликована сегодня в 11:24

Количество фур на въезд из Белоруссии в Польшу увеличилось до 500

На границе между Белоруссией и Польшей число фур, которые стремятся оказаться на территории Анджея Дуды, увеличилось до 500, что вдвое больше предыдущего показателя, сообщает пресс-служба белорусского госпогранкомитета.

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Такие задержки на транспортном пути начались из-за недавного заявления Польши закрыть последний пограничный преход Кукурыки - Козловичи для грузовиков Белоруссии: запрет будет действовать, «пока белорусские власти не снимут ограничения для польских перевозчиков».

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