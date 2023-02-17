Совет Министров республики Беларусь приняла решение ограничить въезд на территорию страны грузовым автомобилям и тягачам, зарегистрированным в Польше, по причине закрытия 10 февраля текущего года польской стороной автодорожного пункта пропуска "Бобровники". Об этом сообщила пресс-служба Романа Головченко, чьей рукой было подписано постановление.
"Движение грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Республике Польша, теперь будет осуществляться для совершения грузовых операций или перецепки только через белорусско-польский участок государственной границы Республики Беларусь"
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в скором времени Минск даст отпор на закрытие пунктов пропуска на западных границах.
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