Совет Министров республики Беларусь приняла решение ограничить въезд на территорию страны грузовым автомобилям и тягачам, зарегистрированным в Польше, по причине закрытия 10 февраля текущего года польской стороной автодорожного пункта пропуска "Бобровники". Об этом сообщила пресс-служба Романа Головченко, чьей рукой было подписано постановление.

"Движение грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в Республике Польша, теперь будет осуществляться для совершения грузовых операций или перецепки только через белорусско-польский участок государственной границы Республики Беларусь"

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в скором времени Минск даст отпор на закрытие пунктов пропуска на западных границах.