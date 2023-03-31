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  • Опубликована сегодня в 17:47

Рестораны Макдоналдс в Белоруссии работают под вывеской "Мы открыты"

Ныне запрещенные рестораны быстрого питания Макдоналдс на территории Белоруссии работают под вывеской "Мы открыты". Этот слоган висит на верху всех заведений с ноября текущего года.

В Интернете пользователи пишут, что фраза "мы открыты" является новым названием ресторанов быстрого питания, однако официальные представители компании опровергли такую информацию.

"Этой вывеской мы показываем, что мы открыты для клиентов. Работаем без бренда"

Ранее, в январе 2023 года, сообщалось, что рестораны, ранее работавшие в Казахстане под брендом Макдоналдс, возобновляют работу без бренда.

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