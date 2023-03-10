"Всё успешно продвигается", - так сказал генеральный секретарь ШОС Чжан Мин о процессе вступления Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), добавив, что Иран также прикладывает максимум усилий для присоединения к союзу.

«Я завершил визит в Иран и прибыл в Беларусь. Обе страны, а также все государства-члены и секретариат ШОС делают всё от них зависящее и тесно сотрудничают для продвижения данного процесса"

Политик также подчеркнул, что Белоруссия и Иран активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с деятельностью ШОС.