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  • Опубликована сегодня в 13:08

Генсек ШОС прокомментировал, как проходит процесс вступления в организацию Белоруссии и Ирана

"Всё успешно продвигается", - так сказал генеральный секретарь ШОС Чжан Мин о процессе вступления Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), добавив, что Иран также прикладывает максимум усилий для присоединения к союзу.

«Я завершил визит в Иран и прибыл в Беларусь. Обе страны, а также все государства-члены и секретариат ШОС делают всё от них зависящее и тесно сотрудничают для продвижения данного процесса"

Политик также подчеркнул, что Белоруссия и Иран активно участвуют во всех мероприятиях, связанных с деятельностью ШОС.

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