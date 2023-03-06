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  • Опубликована сегодня в 17:03

Селакович: Белград придерживается военного нейтралитета

Сербия выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине, поэтому она продолжает придерживаться позиции военного нейтралитета. Как говорит министр труда и соцзащиты по делам ветеранов Никола Селакович, Белград не будет вступать в зону боевых действий посредством отправки технического оснащения конфликтующим странам.

Ранее от президента Сербии Александра Вучича стало известно, что его государство за весь период проведения СВО на Украине не поставляла оружие ни Москве, ни Киеву.

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