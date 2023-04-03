Село Вознесеновка Шебекинского района было обстреляно с территории Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Один из снарядов попал в жилую зону, причинив лишь незначительные повреждения окон и фасада частного дома. Еще один снаряд попал на территорию предприятия. Однако все находившиеся поблизости люди были эвакуированы в безопасное место.

Гладков также отметил, что инцидент привел к частичному нарушению электроснабжения в нескольких населенных пунктах, но пообещал, что ремонт будет проведен специализированными службами после окончания обстрела.