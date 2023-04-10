Правительство Бельгии заработало в 2022 году €625 млн в результате того, что обложило налогами доходы от замороженных российских активов. Об этом сообщает газета Soir.

По данным издания, в Бельгии заморожены российские активы на сумму €250,6 млрд. Эти средства были реинвестированы, что привело к сверхприбыли, которая была обложена налогом.