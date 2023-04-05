На Байкале запретят пластик

Госдума одобрила в первом чтении запрет на продажу пластиковых изделий на территории Байкала, сообщает информагентство РИА "Новости".
Согласно тексту документа, на территории Байкальской природной зоны запрещается продажа изделий из пластика, включая пакеты, сумки, мешки и прочих из полимерных и комбинированных материалов.
Также запрет касается продажи пластиковой посуды, столовых приборов и других товаров одноразового применения. Полный перечень таких товаров будет утвержден уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
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