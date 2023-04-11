Согласно заявлению президента США Джо Байдена, задержание журналиста американской газеты The Wall Street Journal, Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже, является незаконным. Это заявление изменило положение вещей, как отмечено в сообщении Госдепа.

По информации, предоставленной Центром общественных связей ФСБ, Гершкович, действуя по заданию со стороны США, собирал информацию о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России, связанную с государственной безопасностью.

В связи с этим журналист был задержан в Екатеринбурге, и в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж" Следственным управлением ФСБ РФ.