Согласно заявлению президента США Джо Байдена, задержание журналиста американской газеты The Wall Street Journal, Эвана Гершковича, подозреваемого в шпионаже, является незаконным. Это заявление изменило положение вещей, как отмечено в сообщении Госдепа.
По информации, предоставленной Центром общественных связей ФСБ, Гершкович, действуя по заданию со стороны США, собирал информацию о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России, связанную с государственной безопасностью.
В связи с этим журналист был задержан в Екатеринбурге, и в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж" Следственным управлением ФСБ РФ.
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