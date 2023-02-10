Президент США Джо Байден заявил, что пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года.
"Я просто не готов сделать это", — сказал Байден в интервью CNN, отвечая на вопрос, что мешает ему принять решение о выдвижении кандидатуры.
Ранее Байден заявлял, что намерен участвовать в выборах 2024 года и возраст его не беспокоит, но твердого решения еще нет.
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