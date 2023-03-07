В городе Дакке, столице Бангладеша, произошел сильный взрыв, в результате которого погибло по меньшей мере 8 человек, еще около 100 людей находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает RT.
В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные, причины взрыва выясняются.
Варшава передаст Киеву десять танков Leopard на этой неделе
Ранее Польша отправила Украине 4 бронированных машин такой модели
Алаудинов: ВС РФ взяли в плен многих украинских военных в Артемовске
Командир спецназа "Ахмат" также сообщил, что ВСУ находятся "не в лучшем состоянии"
В Москве открыли госпиталь для раненых пациентов с новых регионов
Учреждение подразумевает принимать частников специальной военной операции, гражданских служащих, а также мирных жителей, получивших ранения в ходе боевых действий
Приостановлено гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России
Однако смартфоны iPhone продолжают принимать