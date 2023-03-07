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  • Опубликована сегодня в 15:41

Произошел взрыв в здании Бангладеша

В городе Дакке, столице Бангладеша, произошел сильный взрыв, в результате которого погибло по меньшей мере 8 человек, еще около 100 людей находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает RT.

В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные, причины взрыва выясняются.

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