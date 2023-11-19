В ДТП с микроавтобусом в Новосибирской области погиб один человек

В Новосибирской области произошло столкновение маршрутного микроавтобуса с "Газелью". По информации от пресс-службы ГУ МВД по региону, в результате этого ДТП один человек погиб, а еще четверо пострадали.

По словам представителей ведомства, в результате аварии пассажир Peugeot ушел из жизни на месте происшествия. В настоящее время медицинская помощь требуется как водителям обоих транспортных средств, так и двум пассажирам маршрутного автобуса, сообщает ТАСС.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что в Искитимском районе днем водитель "Газели", двигаясь по автодороге Р-256 со стороны Барнаула в направлении Новосибирска, на 73-м километре выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате произошло столкновение с маршрутным автобусом Peugeot Boxer под управлением водителя 1973 года рождения, который двигался встречным маршрутом от Заринска в Новосибирск. На момент аварии в салоне Peugeot находилось 17 человек.