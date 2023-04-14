На данный момент объединение стран БРИКС плотно работает над концепцией расширения группы. Об этом сталоизвестно от Шерпа ЮАР Анила Суклала.
"Внутри БРИКС создана и работает специальная группа, которая разрабатывает критерии для приёма новых членов. Уже состоялись три заседания данной группы и намечены ещё два"
Ожидается, что соответствующая работа будет завершена к встрече министров иностранных дел стран БРИКС, которая состоится 1-2 июня в южноафриканском Кейптауне. Как сказал Суклал, "сейчас мы находимся в середине процесса разработки концепции"
Всемирный банк не отвечает за санкции отдельных государств
Всемирный банк не ограничен в своей деятельности санкциями, наложенными отдельными странами. Об этом заявил директора по России и Сирии в Группе Всемирного банка Роман Маршавин.
Глава Минобороны Китая посетит Россию с официальным визитом с 16 по 19 апреля
Об этом сообщили в китайском оборонном ведомстве
Бригада врачей из Псковской области награждена за помощь жителям ЛНР
Было принято "сотни пациентов, десятки проведенных операций в самых непростых условиях"
Нутрициолог рассказал, почему растительное молоко не заменит коровье
Растительное молоко не может быть полноценной заменой обычному молоку из-за недостатка полезных питательных веществ и элементов. Однако, если по состоянию здоровья человек не может употреблять обычное молоко, стоит обратить внимание на молоко из сои, так как его состав приближен к коровьему больше всего. Об этом рассказал нутрициолог Антон Брыкин.