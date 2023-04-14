На данный момент объединение стран БРИКС плотно работает над концепцией расширения группы. Об этом сталоизвестно от Шерпа ЮАР Анила Суклала.

"Внутри БРИКС создана и работает специальная группа, которая разрабатывает критерии для приёма новых членов. Уже состоялись три заседания данной группы и намечены ещё два"

Ожидается, что соответствующая работа будет завершена к встрече министров иностранных дел стран БРИКС, которая состоится 1-2 июня в южноафриканском Кейптауне. Как сказал Суклал, "сейчас мы находимся в середине процесса разработки концепции"