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  • Опубликована вчера в 22:35

В Башкирии произошел пожар в крупном магазине

Магазин в поселке Чишмы Башкоторстана оказался в огне: площадь возгорания дошла до 500 кв.м., "открытым пламенем горит кровля одноэтажного здания размерами 40 на 150 м". Об этом заявила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

В настоящий момент работают свше 30 человек и привлечены 9 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.

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