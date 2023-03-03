В Башкирии произошел пожар в крупном магазине

Магазин в поселке Чишмы Башкоторстана оказался в огне: площадь возгорания дошла до 500 кв.м., "открытым пламенем горит кровля одноэтажного здания размерами 40 на 150 м". Об этом заявила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
В настоящий момент работают свше 30 человек и привлечены 9 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.
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