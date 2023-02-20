В Лондоне состоялась ежегодная премия BAFTA, где Британская академия кино и телевизионных искусств наградила самые заметные проекты 2022 года.
Явным фаворитом всех критиков стала кинолента "На Западном фронте без перемен" режиссера Эдварда Бергера, которая забрала 7 наград. Не менее интересным для публики оказалась комедия в перемешку с драмой "Башни Иниширина" от Мартина МакДоны.
Особое внимание привлекла победа документального фильма "Навальный", в котором повествуется история о российском оппозиционном политике. Стоит отметить, что эта кинокартина также номинирована на "Оскар 2023".
Удивительно, что без наград остался долгожданный "Аватар: Путь воды", а картина "Все везде и сразу" забрала награды технических номинаций ("Лучший монтаж").
Financial Times: Запад безуспешно использовал Мюнхенскую конференцию для столкновения развивающихся стран с Россией
Лидеры стран Африки и Латинской Америки больше беспокоятся из-за инфляции
Марочко: ВСУ перебрасывает в район Кременной иностранных наемников, в том числе женщин
По оперативным данным, в основном это граждане Польши.
Мобилизованных заставили извиняться перед министром обороны
В Сети появилось видео, на котором самарские мобилизованные из ранее расформированного 1444 полка ВС РФ приносят извинения за записанное ими 8 февраля видеообращение.
Под картиной Пикассо "Женщина в шали" скрывался эскиз другой работы художника
Такой результат специалисты получили благодаря гиперспектральной камере, которая может улавливать свет, разделяя его на волны разной длины