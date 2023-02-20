В Лондоне состоялась ежегодная премия BAFTA, где Британская академия кино и телевизионных искусств наградила самые заметные проекты 2022 года.

Явным фаворитом всех критиков стала кинолента "На Западном фронте без перемен" режиссера Эдварда Бергера, которая забрала 7 наград. Не менее интересным для публики оказалась комедия в перемешку с драмой "Башни Иниширина" от Мартина МакДоны.

Особое внимание привлекла победа документального фильма "Навальный", в котором повествуется история о российском оппозиционном политике. Стоит отметить, что эта кинокартина также номинирована на "Оскар 2023".

Удивительно, что без наград остался долгожданный "Аватар: Путь воды", а картина "Все везде и сразу" забрала награды технических номинаций ("Лучший монтаж").