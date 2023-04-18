Батальон "Азов" получал усиленное снабжение по сравнению с другими частями ВСУ

Пленный украинский военнослужащий Сергей Ростовский рассказал, что батальон "Азов"* получал усиленное снабжение по качеству и количеству, чем другие подразделения ВСУ.
По его словам, бойцы батальона не испытывали проблем с вооружением, средствами связи и продовольствием. Ростовский сам служил в пограничных войсках и был прикомандирован к "Азову" в марте 2022 года, где участвовал в боях в Мариуполе.
*Признан в России террористической организацией.
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