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  • Опубликована сегодня в 17:04

Производство автомобилей в России за 2022 год снизилось на 60%

Производство автомобилей за 2022 год предоставил довольно плачевный результат: показатель снизился на 60% по сравнению с тем, что было годом ранее. Такая информация стала известна от замглавы российского Минпромторга Альберта Каримова во время его выступления в Совете Федерации на парламентских слушаниях, посвящённых проблемам и перспективам развития автомобильной промышленности в России.

"В целом у нас объём производства по итогам 2022 года составил порядка 620 тыс. автомобилей, что на 60% меньше, чем в 2021 году"

Однако, по данным портала Nation News, рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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