Штурм Авдеевки будет проводиться с учетом опыта Соледара и Артемовска, город попытаются отсечь от линий снабжения и взять в кольцо. Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

По его словам, в настоящее время в Авдеевке работает артиллерия, которая систематически наносит удары по укрепрайонам ВСУ.

"Наши войска используют опыт, приобретенный на штурмах, в том числе, Соледара и Артемовска, чтобы отсечь прежде всего город от линий снабжения с тем, чтобы потом сковать в окружении", — отметил Гагин, передает РИА "Новости".

До этого, советник врио главы ДНР заявил, что в ближайшие недели Авдеевка может быть полностью окружена, поскольку российская армия освободила целый ряд ключевых населенных пунктов, расположенных неподалеку от города.