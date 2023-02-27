На Авдеевском направлении ДНР есть определенные успехи российских войск. Передовые отряды постепенно продвигаются и улучшают свои позиции. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
"В районе Авдеевки ведут бои подразделения первого армейского корпуса. Они выполняют боевые задачи, продвигаются и улучшают позиции", — подчеркнул глава региона, передает РИА "Новости".
При этом, по словам Пушилина, на текущем этапе говорить о взятии новых городов пока преждевременно.
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