На Авдеевском направлении ДНР есть определенные успехи российских войск. Передовые отряды постепенно продвигаются и улучшают свои позиции. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"В районе Авдеевки ведут бои подразделения первого армейского корпуса. Они выполняют боевые задачи, продвигаются и улучшают позиции", — подчеркнул глава региона, передает РИА "Новости".

При этом, по словам Пушилина, на текущем этапе говорить о взятии новых городов пока преждевременно.