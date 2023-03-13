Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска по-прежнему остается сложной. Об этом заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский.

"Штурмовые отряды "Вагнера" наступают по нескольким направлениям, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города", — отметил Сырский, передает РИА "Новости".

Накануне стало известно, что бойцы штурмовых отрядов продолжают продвигаться вперед, несмотря на то, что командование ВСУ бросает в бой все новые резервы. При этом сами украинские военные не исключают, что Артемовск может оказаться для них очередным "котлом", как это было в в 2015 году в Дебальцево.