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  • Опубликована сегодня в 11:04

Украинский генерал: Ситуация в районе Артемовска по-прежнему сложная

Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска по-прежнему остается сложной. Об этом заявил командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский.

"Штурмовые отряды "Вагнера" наступают по нескольким направлениям, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города", — отметил Сырский, передает РИА "Новости".

Накануне стало известно, что бойцы штурмовых отрядов продолжают продвигаться вперед, несмотря на то, что командование ВСУ бросает в бой все новые резервы. При этом сами украинские военные не исключают, что Артемовск может оказаться для них очередным "котлом", как это было в в 2015 году в Дебальцево.

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