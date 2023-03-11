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  • Опубликована сегодня в 12:46

Российские бойцы рассказали, как развивался штурм Артемовска

ВСУ заминировали улицы Артемовска натовскими минами. Об этом сообщают российские СМИ.

"При зачистке одного из Районов Артемовска была обнаружена американская мина противника "Клэймор", это аналог нашей МОН-50. Было тяжко забирать этот участок в целом из-за того, что как раз у противника хорошо работают минеры", — рассказал российский боец о том, как именно развивался штурм города, передает РИА "Новости".

Вместе с тем, бойцы российских штурмовых отрядов нередко отмечают, что с каждым разом они встречают все больше образцов натовского вооружения. По их словам, происходит постепенное замещение советских систем вооружения на натовские аналоги. Эту тенденцию они связывают с массовыми поставками вооружений из стран Запада.

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