ВСУ заминировали улицы Артемовска натовскими минами. Об этом сообщают российские СМИ.

"При зачистке одного из Районов Артемовска была обнаружена американская мина противника "Клэймор", это аналог нашей МОН-50. Было тяжко забирать этот участок в целом из-за того, что как раз у противника хорошо работают минеры", — рассказал российский боец о том, как именно развивался штурм города, передает РИА "Новости".

Вместе с тем, бойцы российских штурмовых отрядов нередко отмечают, что с каждым разом они встречают все больше образцов натовского вооружения. По их словам, происходит постепенное замещение советских систем вооружения на натовские аналоги. Эту тенденцию они связывают с массовыми поставками вооружений из стран Запада.