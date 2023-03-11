ВСУ заминировали улицы Артемовска натовскими минами. Об этом сообщают российские СМИ.
"При зачистке одного из Районов Артемовска была обнаружена американская мина противника "Клэймор", это аналог нашей МОН-50. Было тяжко забирать этот участок в целом из-за того, что как раз у противника хорошо работают минеры", — рассказал российский боец о том, как именно развивался штурм города, передает РИА "Новости".
Вместе с тем, бойцы российских штурмовых отрядов нередко отмечают, что с каждым разом они встречают все больше образцов натовского вооружения. По их словам, происходит постепенное замещение советских систем вооружения на натовские аналоги. Эту тенденцию они связывают с массовыми поставками вооружений из стран Запада.
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