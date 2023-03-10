Киевские власти не собираются оставлять Артемовск и более того даже продолжают наращивать свою группировку войск на подступах к городу. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
"На северо-западе и юго-западе от населенного пункта Артемовск отмечается увеличение группировки противника", — отметил военный эксперт, передает РИА "Новости".
По его словам, на сегодняшний день пока трудно предположить, как дальше будут развиваться события. Исходя из численности, количества вооружения и техники, украинская армия может готовиться как к обороне, так и к наступлению.
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