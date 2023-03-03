Некоторые подразделения ВСУ оставляют Артемовск

Некоторые подразделения ВСУ в пятницу, 3 марта получили приказ оставить Артемовск. Об этом сообщил украинский командир с позывным "Мадьяр".

"В ночь на 3 марта подразделение "Птицы Мадьяра" получило боевое распоряжение немедленно выбыть из Бахмута на новое место. Какие причины перевода в критический момент для Бахмута, когда мы тут пробыли 110 дней боевых дежурств? Я в первую очередь военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Артемовска. Выполняем приказ", — заявил "Мадьяр" на видео, выложенном Telegram.

До этого депутат Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.