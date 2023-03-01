ВСУ уже потеряли до 70% квалифицированных военных в районе Артемовска. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"ВСУ уже потеряли до 70% личного состава под Артемовском, при этом некоторые части уже отправили в тыл на доукомплектование ", - подчеркнул Кимаковский, передает РИА "Новости".

Он уточнил, что речь идет именно о подготовленных военных, и теперь, если Киев и будет направлять дополнительные силы в Артемовск, это будут те подразделения, "которые им не важны".