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  • Опубликована сегодня в 18:02

Администрация ДНР: Киев уже потерял под Артемовском до 70% подготовленных военных

ВСУ уже потеряли до 70% квалифицированных военных в районе Артемовска. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

"ВСУ уже потеряли до 70% личного состава под Артемовском, при этом некоторые части уже отправили в тыл на доукомплектование ", - подчеркнул Кимаковский, передает РИА "Новости".

Он уточнил, что речь идет именно о подготовленных военных, и теперь, если Киев и будет направлять дополнительные силы в Артемовск, это будут те подразделения, "которые им не важны".

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